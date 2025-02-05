Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 12:45

Культура

Платформа "Москино" привлекла иностранных кинематографистов для съемок в столице

Платформа "Москино" привлекла иностранных кинематографистов для съемок в столице

Московская платформа "Москино" становится популярной среди кинопроизводителей

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, о чем он бы спросил Бога

"Это Москва. Инфраструктура": как устроен МХТ имени Чехова

"Культура за 100 секунд": на катке ВДНХ пройдет акция "Калейдоскоп чудес"

"Культура за 100 секунд": акция "Калейдоскоп чудес" пройдет на ВДНХ

"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 1

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Выставка монументального искусства столицы открылась в Музее Москвы

Платформа "Москино" продолжает набирать популярность среди кинематографистов, предоставляя возможность для съемок не только отечественных, но и иностранных картин.

Впервые на платформе утвердили съемки индийского фильма "Величайший всех времен". Помимо этого, кинопроизводители активно используют "Москино" для согласования производства сериалов, музыкальных клипов и телепроектов.

В рамках международной недели кино в августе более 50 делегаций из стран, таких как Индия, Казахстан, Китай и Египет, проявили интерес к возможностям съемок на территории Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика