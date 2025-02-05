Платформа "Москино" привлекла иностранных кинематографистов для съемок в столице

Платформа "Москино" продолжает набирать популярность среди кинематографистов, предоставляя возможность для съемок не только отечественных, но и иностранных картин.

Впервые на платформе утвердили съемки индийского фильма "Величайший всех времен". Помимо этого, кинопроизводители активно используют "Москино" для согласования производства сериалов, музыкальных клипов и телепроектов.

В рамках международной недели кино в августе более 50 делегаций из стран, таких как Индия, Казахстан, Китай и Египет, проявили интерес к возможностям съемок на территории Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.