"Китайский Новый год": как преобразилась столица для фестиваля "Зимы в Москве"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" в рамках проекта "Зима в Москве" предлагает горожанам и туристам окунуться в атмосферу восточной сказки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Центральные улицы столицы сейчас украшены традиционными китайскими символами: красными фонариками, золотыми карпами, бабочками и узлами, олицетворяющими счастье, удачу и благополучие.

Прогулку по фестивалю стоит начать с Манежной площади, где установлены пайлоу – традиционные китайские ворота, световые арки, декорированные красно-золотыми китайскими фонариками, и гигантский надувной дракон, символизирующий силу и мудрость.

Здесь же можно увидеть символ года – огромную змею, обвивающую новогоднюю елку, и забавную панду на вершине другой ели. Поблизости также находится разноцветный большой кот, который стал любимцем детей и взрослых.

На площади Революции гостей встречают пышно украшенные елочки с китайскими игрушками: монетами, бубнами, карпами и бабочками, которые в Китае символизируют радость. Еще для гостей здесь звучит китайская музыка.

В переходе между площадями представлена экспозиция, посвященная терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, с копиями глиняных воинов и традиционного оружия. Среди экспонатов можно увидеть и самого императора в окружении его приближенных.

Никольская улица и Камергерский переулок также украшены китайскими фонариками и световыми арками. На Тверской площади гостей встречает огромная улыбающаяся змея, а Тверской бульвар предлагает необычную выставку "Из жизни панды".

В стеклянных павильонах находятся огромные плюшевые панды двухметрового роста, которые устраивают чайные церемонии, позируют среди цветущей сакуры и запускают дракона. Также они играют на балалайке вместе с русским медведем и отправляются в космос.

Фестиваль включает в себя выступления артистов, мастер-классы, лекции и дегустацию блюд китайской кухни. Организаторами выступают правительство Москвы при поддержке МИД России и посольства Китая.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит с 28 января по 9 февраля в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая. Все площадки фестиваля можно найти в приложении "Московский транспорт".

Между тем рыбные рынки "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском тоже подготовили специальную программу в рамках празднования китайского Нового года. Посетителей ждут кулинарные соревнования, участниками которых станут опытные шеф-повара и популяризаторы китайской кухни.

