Цзяоцзы и гонконгские вафли можно попробовать на фестивале "Китайский Новый год"

Фото: Московские сезоны

Жителей и гостей столицы приглашают попробовать блюда китайской кухни в рамках фестиваля "Китайский Новый год", который проходит на центральных площадках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

На площади Революции желающие смогут продегустировать цзяоцзы с начинкой из курицы, свинины или креветок. Они внешне похожи на пельмени. Блюдо является символом удачи и достатка. Здесь также можно попробовать креветочные чипсы, кольца кальмара с соусом тан цу юйпянь и сырные палочки "Облачный юг" из козьего сыра жубин.

Кроме того, посетителей угостят гонконгскими вафлями со взбитыми сливками, зефиром и шоколадным топингом, а также с креветками или курицей в кисло-сладком соусе. Любители сладкого оценят и китайские пончики ютяо с сахарной пудрой. В качестве напитков посетителям предложат тибетский чай "Тензин" со специями или имбирный чай с малиной.

На площадке, расположенной на Тверском бульваре, гостям представят иные блюда, например, дамплинги с мясом, с курицей, с креветками или овощами. Любителям пряностей предложат попробовать баклажаны по-китайски, рисовые клецки в остром соусе или куриные сердечки и желудочки, сделанные на гриле со специями. В качестве десерта посетители смогут продегустировать фрукты в стекле.

На Манежной площади в рамках специального меню "Знакомство с Поднебесной" все желающие смогут попробовать основное блюдо – утку по-пекински, которую шеф-повар Лу Дяньхуа приготовит на вишневых дровах. Более того, гостям предложат продегустировать китайский сэндвич с мясом и чили, хрустящие спринг-роллы с яблоком и корицей, пельмени с креветками или курицей.

Любителям сладкого понравится жареное молоко с нежной текстурой крема в хрустящей корочке, а также фрукты и ягоды в карамели. В меню также есть булочки бао с начинкой из курицы или свинины, маринованные огурцы, мапо-тофу в остром соусе и курица гунбао с рисом. В качестве напитков гостям предложат хризантемовый или грушевый чай с жасмином.

Рыбные рынки "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском тоже подготовили специальную программу в рамках празднования китайского Нового года. Посетителей ждут кулинарные соревнования, участниками которых станут опытные шеф-повара и популяризаторы китайской кухни.

