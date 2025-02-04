"Культура за 100 секунд": два шале будут работать на Тверском бульваре до 9 февраля

Два шале будут работать на Тверском бульваре до 9 февраля в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве". В них мастера из Поднебесной устраивают мастер-классы и лекции. 4 февраля в 17:00 они покажут, как своими руками смастерить керамическую чашку.

Между тем во Vladey Space до 7 марта будет идти выставка работ Павла Пепперштейна "Я могу нарисовать рыбака". В экспозиции собраны работы, которые мастер создавал на протяжении 50 лет.

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