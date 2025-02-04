Гости фестиваля "Китайский Новый год" могут узнать будущее с помощью гороскопа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Познакомиться с китайскими традициями и кухней, посмотреть масштабные шоу и узнать будущее с помощью гороскопа можно в рамках фестиваля "Китайский Новый год", который проходит на площадках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Например, 6 и 7 февраля на Манежной площади в 17:00 желающие смогут посмотреть на шоу дракона и танцы девушек с веерами, а в 20:00 группа Moonport исполнит популярные песни на китайском языке.

Продегустировать цзяоцзы, гонконгские вафли и шашлычки с разными начинками предложат гостям на площади Революции, а приобрести хрустящие печенья с предсказаниями – на Тверской площади.

При этом на Тверском бульваре посетители смогут попробовать иные блюда – дампинги, овощи в остром соусе и клубнику в стеклянной глазури. Здесь же 8 февраля в 17:00 и 9 февраля в 16:00 пройдет иммерсивное представление с китайскими драконами и другими персонажами. Кроме того, запланированы барабанные шоу "Манао", "Хэйцзин учи" и "Табун пиньинь", а также танцы маленьких дракончиков, львов и шоу "Великая китайская змея".

Для тех, кто мечтал побывать в Китае, подготовили интерактивную экскурсию "Путешествие в Китай". Ежедневно с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 желающих ждет тур от площади Революции до Манежной площади, в рамках которого они узнают о культурных сокровищах древней страны.

Более того, москвичи и гости столицы смогут изучить историю нарядов Поднебесной, примерить их и сделать фото на память на площадке "Дом китайского костюма" на Манежной площади. Также посетителей научать правильной заварке китайского чая в чайном домике в 13:00, 15:00 и 18:00. Там же продаются лучшие сорта чая и изысканная посуда.

Попробовать создать карнавальные маски, посвященные символам года, гости фестиваля смогут на мастер-классах с 12:00, которые пройдут в специальном шале на Манежной площади. 5 февраля в 18:00 желающим предложат составить собственный гороскоп, а 4 и 5 февраля в 19:00 посетителям объяснят, как воплотить свои мечты в коллажах и сделать колесо священных животных, которое поможет понять китайский календарь.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит с 28 января по 9 февраля в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая. Все площадки фестиваля можно найти в приложении "Московский транспорт".

