Семья панд из Московского зоопарка получила подарки на китайский Новый год. Медведям вручили огромную чашу-неваляшку, вязаные игрушки и вкусное лакомство.

Между тем в эти выходные попасть в зоопарк можно будет бесплатно. Для этого нужно прийти в костюме панды. Также покупать билет не придется посетительницам с именем Екатерина. На входе нужно будет предъявить паспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.