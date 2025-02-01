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Новости

01 февраля, 09:15

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Семья панд из Московского зоопарка получила подарки на китайский Новый год

Семья панд из Московского зоопарка получила подарки на китайский Новый год

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Семья панд из Московского зоопарка получила подарки на китайский Новый год. Медведям вручили огромную чашу-неваляшку, вязаные игрушки и вкусное лакомство.

Между тем в эти выходные попасть в зоопарк можно будет бесплатно. Для этого нужно прийти в костюме панды. Также покупать билет не придется посетительницам с именем Екатерина. На входе нужно будет предъявить паспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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