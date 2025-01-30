Новости регионов: сильная метель частично парализовала Хабаровский край

Хабаровский край третий день заметает. Там выпало 2,5 месячной нормы осадков. В итоге на улицах образовались метровые сугробы. Самые сильные осадки выпали в поселке Советская Гавань и в Николаевске-на-Амуре, где ввели режим ЧС и закрыли аэропорты. Кроме того, для автобусов перекрыта трасса между Советской Гаванью и рабочим поселком Ванино. На дорогах уже появились снежный накат и заносы. Вдобавок к этому, не работает паромная переправа Ванино – Холмск, соединяющая остров Сахалин с материком.

Между тем грузовик ушел под лед в Якутске. Его утопили для проведения учений водолазов и спасателей МЧС. Автомобиль был отправлен на утилизацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.