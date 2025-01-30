Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 11:30

Общество

Новости регионов: сильная метель частично парализовала Хабаровский край

Новости регионов: сильная метель частично парализовала Хабаровский край

Минздрав предложил использовать данные диспансеризации для медсправок водителей

Эпидемиологи сообщили о незначительном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Синоптики сообщили о пике аномального потепления в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 30 января

Новости регионов: дайверы показали кадры под ледяной коркой на Байкале

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 30 января

"Доктор 24": невролог рассказала, о чем могут свидетельствовать судороги

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 751 мм ртутного столба 30 января

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 3 м/с 30 января

Хабаровский край третий день заметает. Там выпало 2,5 месячной нормы осадков. В итоге на улицах образовались метровые сугробы. Самые сильные осадки выпали в поселке Советская Гавань и в Николаевске-на-Амуре, где ввели режим ЧС и закрыли аэропорты. Кроме того, для автобусов перекрыта трасса между Советской Гаванью и рабочим поселком Ванино. На дорогах уже появились снежный накат и заносы. Вдобавок к этому, не работает паромная переправа Ванино – Холмск, соединяющая остров Сахалин с материком.

Между тем грузовик ушел под лед в Якутске. Его утопили для проведения учений водолазов и спасателей МЧС. Автомобиль был отправлен на утилизацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионыбезопасностьвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика