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Новости

30 января, 10:30

Новости

Новости регионов: дайверы показали кадры под ледяной коркой на Байкале

Новости регионов: дайверы показали кадры под ледяной коркой на Байкале

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Дайверы из Иркутской области показали подледный мир Байкала. Кадры заплыва под ледяной коркой выложили в Сеть. Можно увидеть, как аквалангисты трогают замерзшие иголки у каменистого дна. В спасательных службах сообщили, что из-за антициклона лед на озере в этом году начал формироваться позднее обычного.

На Камчатке просыпается вулкан Безымянный. Возросшую активность отмечают ученые. Камеры видеонаблюдения фиксировали свечение вершины горы, что говорит о высокой температуре в кратере. Также регистрируют колебания на вулкане. Безымянный находится в 40 километрах от поселка Ключи. Последний раз он извергался прошлым летом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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