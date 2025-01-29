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29 января, 07:30

Общество

Новости регионов: пассажирский поезд попал в снежную ловушку в пригороде Южно-Сахалинска

Новости регионов: пассажирский поезд попал в снежную ловушку в пригороде Южно-Сахалинска

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Мощный снегопад на Сахалине привел к перебоям в движении транспорта. В пригороде Южно-Сахалинска из-за снежного заноса застрял пассажирский поезд. Экстренные бригады очищают полотно. Кроме того, в местном аэропорту отменили несколько рейсов. Всего под удар стихии подпали четыре региона Дальнего Востока: Сахалин, Якутия, Хабаровский и Приморский края.

Тем временем традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке посвятят 80-летию Победы. Заезд пройдет с 8 марта по 5 апреля. Каюрам предстоит преодолеть тысячу и 1,5 тысячи километров. Всего в программе зимнего фестиваля "Берингия" запланированы более 70 мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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