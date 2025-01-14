14 января, 15:31Регионы
Прокуратура проведет проверку после размещения рыцаря на дне Байкала
"О размещении на дне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района арт-объекта "Рыцарь Байкала" Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку", – говорится в сообщении.
В рамках проверки были направлены поручения в соответствующие ведомства. Ситуация контролируется прокуратурой.
Кадры с арт-объектом ранее появились в Сети, после чего пользователи начали жаловаться, что он может навредить экологии. Оказалось, рыцаря установили члены одного из дайвинг-клубов в качестве украшения.
Ранее скульптуру музейного кота Филимона установили на нижнем дворе Выборгского замка в Ленинградской области. Там кот прослужил много лет. Его скульптуру сделали из бронзы.
До этого в Москве четыре скульптуры из парка искусств "Музеон" временно переехали к Северному речному вокзалу. В их числе – "Сфинкс" Дмитрия Тугаринова, "Замок" Алексея Григорьева, "В саду" Алексея Кочеткова и "Ева" Фахраддина Рзаева.