Скульптура кота Филимона появилась во дворе Выборгского замка

Фото: vk.com/vyborgmuseum

Скульптуру музейного кота Филимона установили на нижнем дворе Выборгского замка в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".

"Фигура единственного во всем мире кота в пальто установлена Выборгского замка. Кот Филимон ждет гостей!" – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в этом замке кот прослужил много лет. Его скульптуру сделали из бронзы.

Ранее четыре скульптуры из парка искусств "Музеон" временно переехали к Северному речному вокзалу. Речь идет о работах "Сфинкс" Дмитрия Тугаринова, "Замок" Алексея Григорьева, "В саду" Алексея Кочеткова и "Ева" Фахраддина Рзаева.

До этого общественники предложили создать памятник защитникам Отечества на севере Москвы. По их словам, на территории районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино не хватает мемориалов, где москвичи могли бы почтить память уроженцев САО.

