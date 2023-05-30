Памятник Пушкину вывезли из Кронвальдского парка в Риге

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Латвии"

Рижское агентство памятников вывезло из Кронвальдского парка скульптуру русского поэта Александра Пушкина. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-мэр Риги Линда Озола.

"Мы убрали незаконно установленный памятник Пушкину в Риге", – написала она, прикрепив видео из парка.

По информации властей Риги, памятник отправили на хранение. Позже его передадут Музею Союза художников Латвии.

До этого демонтаж памятника одобрила правящая коалиция Законодательного собрания Риги. Местные власти уверены, что скульптура была установлена незаконно, поскольку процесс осуществлялся без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры и Совета рижского исторического центра по сохранению и охране. Объект стал подарком российского посольства и был размещен при участии экс-мэра Риги Нила Ушакова.

