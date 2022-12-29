В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Памятники Александру Суворову и Екатерине II демонтировали в Одессе на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что памятник русскому полководцу Суворову демонтировали в ночь на 29 декабря. Его демонтаж произошел одновременно со сносом памятника Екатерине II.

Памятник Екатерине и основателям города был установлен в 1900 году. Одесса была основана в 1794 году по указу императрицы.

До этого обелиск "Родина-мать" взорвали в Николаеве на юге Украины. Монумент представлял собой стелу с высеченным на ней лицом женщины.

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