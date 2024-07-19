Спасатель Джетыгенов предложил москвичам выбрать лучшее место для памятника Гиляровскому

Фото: Светлана Калинина

Глава Московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов запустил опрос о возможном переносе памятника москвоведу Владимиру Гиляровскому. Об этом сообщил корреспондент Агентства "Москва".

Сейчас скульптура, посвященная Владимиру Гиляровскому, расположена по адресу Столешников переулок, дом 9, строение 5. В этом же здании расположен музей "Центр Гиляровского", но плотная историческая застройка затрудняет возможность увидеть памятник и найти центр.

Член Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов поделился с Максимом Джетыгеновым идеей перенести памятник в Столешников переулок. Так скульптура сможет обратить на себя внимание большего числа горожан и стать своеобразным ориентиром на пути в "Центр Гиляровского". В Москве также есть отдельная улица, названная в честь Владимира Гиляровского, – она расположена в Мещанском районе рядом со спорткомплексом "Олимпийский". На встречах жители района предлагали Максиму Джетыгенову установить на ней памятник писателю.

Чтобы учесть все мнения и выбрать наилучшее решение, Максим Джетыгенов запустил в своих соцсетях опрос. Высказаться могут все желающие – в том числе и те, кто выступает за сохранение памятника на нынешнем месте. По итогам опроса Максим Джетыгенов планирует инициировать общественную кампанию в поддержку наиболее популярного решения.

Ранее заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов заявил о намерении добиваться увековечения имен моряков, которые закончили Соловецкую школу юнг и участвовали в Великой Отечественной войне. При этом в Москве уже есть посвященный им памятник. Теперь жители района Северное Измайлово хотят установить возле него доски с именами героев.

