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10 июля, 21:49

Общество

Замначальника МЖД Потапов будет добиваться увековечения имен соловецких юнг

Фото: vk.com/potapovpn

Заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов будет добиваться увековечения имен моряков, которые закончили Соловецкую школу юнг и участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Этой историей мы занимаемся с мая. Считаем, что увековечение памяти солевецких юнг и то, что сегодня получит этот памятник свои имена, – продолжение истории, и те молодые юнги, которые обучались, которые закончили обучение и потом пошли воевать на фронт, их имена будут здесь увековечены, мы будем знать, кто это. С мая у нас работает инициативная группа, мы набрали более 2 тысяч подписей и сейчас все это объединяем и будем выходить в администрацию с этой инициативой – увековечить память", – сказал Петр Потапов.

За три военных года школу юнг окончили более 4 тысяч выпускников, треть из которых погибла на войне. В Москве уже есть посвященный им памятник. Теперь жители района Северное Измайлово хотят возле него установить доски с именами героев.

Недавно директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская поддержала создание в Западном Дегунине мурала, посвященного маршалу Якову Федоренко. С этой инициативой выступила заместитель председателя районного Совета ветеранов, ветеран Вооруженных сил РФ, участница боевых действий в Чечне Татьяна Жужнева. Она предложила сделать граффити на фасаде дома 8, корпуса 2, на улице Маршала Федоренко.

Замначальника МЖД Потапов будет добиваться увековечения имен соловецких юнг

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