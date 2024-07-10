Директор Театра Армии Авимская поддержала создание мурала в честь маршала Федоренко

Фото: teatrarmii.ru

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская поддержала создание в Западном Дегунине мурала, посвященного маршалу Якову Федоренко. Об этом она сообщила Агентству "Москва".

С инициативой по созданию мурала к директору театра, которая также является членом Общественного совета Северного административного округа Москвы, на личной встрече обратилась заместитель председателя районного Совета ветеранов, ветеран Вооруженных сил РФ, участница боевых действий в Чечне Татьяна Жужнева. Она предложила сделать граффити на фасаде дома 8, корпуса 2, на улице Маршала Федоренко.

"Четверть века посвятила Татьяна Илларионовна службе в армии. Пять из них она воевала в Чечне в артиллерийских войсках. Это женщина с уникальной судьбой и жизненным опытом. Я, безусловно, поддерживаю инициативу создания патриотического мурала в Западном Дегунине", – сказала Авимская.

Также она рассказала, что ветеран Жужнева присоединится к инициативной группе жителей САО, которая выступает за создание и установку памятника защитникам Отечества на территории районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино.



"По мнению москвичей, там нет масштабных монументов, которые стали бы точкой притяжения, где благодарные потомки могут воздать дань памяти героям войн и локальных конфликтов, участниками которых были российские военные в разные годы. Активисты займутся сбором идей – каким должен быть памятник, и поиском места для его размещения", – рассказала Авимская о намерениях жителей Северного округа.

Накануне депутат Мосгордумы Наталия Метлина подала в префектуру Юго-Западного административного округа документы о присвоении безымянному скверу на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова названия сквер "Доблести и славы". Она напомнила, что на этой территории в годы Великой Отечественной войны проходила южная линия обороны Москвы.

