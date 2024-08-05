05 августа, 19:16Транспорт
Четыре скульптуры из парка "Музеон" установлены на Северном речном вокзале
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Четыре скульптуры из парка искусств "Музеон" временно переехали к Северному речному вокзалу, пишет пресс-служба столичного Дептранса.
Речь идет о работах "Сфинкс" Дмитрия Тугаринова, "Замок" Алексея Григорьева, "В саду" Алексея Кочеткова и "Ева" Фахраддина Рзаева.
"Они станут новым украшением вокзала и будут радовать посетителей", – отметил заммэра Максим Ликсутов, пригласив гостей и жителей Москвы посетить речной вокзал.
До этого общественники предложили создать памятник защитникам Отечества на севере Москвы. По их словам, на территории районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино не хватает мемориалов, где москвичи могли бы почтить память уроженцев САО.
Столичной усадьбе "Кузьминки" вернут исторический облик