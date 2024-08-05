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05 августа, 19:16

Транспорт

Четыре скульптуры из парка "Музеон" установлены на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Четыре скульптуры из парка искусств "Музеон" временно переехали к Северному речному вокзалу, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о работах "Сфинкс" Дмитрия Тугаринова, "Замок" Алексея Григорьева, "В саду" Алексея Кочеткова и "Ева" Фахраддина Рзаева.

"Они станут новым украшением вокзала и будут радовать посетителей", – отметил заммэра Максим Ликсутов, пригласив гостей и жителей Москвы посетить речной вокзал.

До этого общественники предложили создать памятник защитникам Отечества на севере Москвы. По их словам, на территории районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино не хватает мемориалов, где москвичи могли бы почтить память уроженцев САО.

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