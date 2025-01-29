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29 января, 09:30

Общество

Новости регионов: на Алтайский край обрушились снежные грозы

Новости регионов: на Алтайский край обрушились снежные грозы

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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. На регион обрушились снежные грозы. Метель с молниями и громом настолько сильная, что на дорогах сейчас почти нулевая видимость. Такую погодную аномалию синоптики объясняют резким перепадом температуры воздуха.

Мощный снегопад на Сахалине привел к перебоям в движении транспорта. В пригороде Южно-Сахалинска из-за снежного заноса застрял пассажирский поезд. Экстренные бригады очищают полотно. В местном аэропорту отменили несколько рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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