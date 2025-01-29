Новости регионов: на Сахалин обрушилась сильная метель

На Сахалине второй день наблюдается сильная метель. Жители оказались во временной изоляции. Закрыты несколько трасс, не ходят автобусы, перенесены некоторые авиарейсы. В пригороде Южно-Сахалинска в сугробах увяз пассажирский поезд. Обстановка настолько напряженная, что автомобилистам во время снегопада помогают не только коммунальные службы, но и сотрудники Росгвардии.

В якутском поселке Тикси из-за непогоды не выдержала энергетика. Под отключение подпали объекты ЖКХ, однако жилые дома и социально значимые объекты переведены на резервное питание. Где-то энергетики частично восстановили электроснабжение, на других объектах идут работы.

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