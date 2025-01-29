Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 11:30

Новости

Новости регионов: на Сахалин обрушилась сильная метель

Новости регионов: на Сахалин обрушилась сильная метель

17 человек скончались в Индии от неизвестной инфекции

"Доктор 24": терапевт рассказала о влиянии поцелуев на организм человека

Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 29 января

Аномально теплая погода продержится в Москве до конца января

"Это Москва. Общество": чем вредны аромасвечи

"Время новых": кубик для сна Deep

"Мой район. Новости": вакцину от рака начнут использовать в сентябре 2025 года

Первое заседание Мосгордумы прошло в столице в этом году

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 января

На Сахалине второй день наблюдается сильная метель. Жители оказались во временной изоляции. Закрыты несколько трасс, не ходят автобусы, перенесены некоторые авиарейсы. В пригороде Южно-Сахалинска в сугробах увяз пассажирский поезд. Обстановка настолько напряженная, что автомобилистам во время снегопада помогают не только коммунальные службы, но и сотрудники Росгвардии.

В якутском поселке Тикси из-за непогоды не выдержала энергетика. Под отключение подпали объекты ЖКХ, однако жилые дома и социально значимые объекты переведены на резервное питание. Где-то энергетики частично восстановили электроснабжение, на других объектах идут работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодатранспортрегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика