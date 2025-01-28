Роспотребнадзор будет наблюдать за неизвестным заболеванием в Индии

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Роспотребнадзор отслеживает информацию о неизвестном заболевании в Индии. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что у жителей Джамму и Кашмира медики зафиксировали неизвестное заболевание. С декабря прошлого года были зарегистрированы почти 40 случаев заражения, 17 из которых привели к смерти.

"В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры", – обратило внимание ведомство.

Сведения о каждом случае, который может быть связан с заболеванием, оперативно передаются в Роспотребнадзор.

Кроме того, в местах пересечения государственной границы функционирует автоматизированная система "Периметр". Она анализирует эпидемиологические риски и помогает обнаруживать людей с симптомами инфекционных заболеваний, прибывающих из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Между тем заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 12,9% за прошлую неделю. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии с преобладанием доли риновирусов.