Профессор Чуланов: тяжелое течение метапневмовируса грозит детям и пожилым людям

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В группу риска тяжелого течения метапневмовируса попадают дети и пожилые люди. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом", – цитирует его РИА Новости.

По словам специалиста, симптомы инфекции похожи на обычные признаки ОРВИ. К ним относятся кашель, насморк и повышенная температура тела, уточнил профессор. Как он отметил, у взрослых вирус проявляется в виде ОРВИ или протекает совсем бессимптомно.

Чуланов добавил, что для метапневмовируса характерна сезонность заболеваемости.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса в стране 5 января. Результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах в конце декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус и риновирус.

В связи с этим китайские врачи посоветовали соблюдать правила гигиены и здоровый образ жизни, носить маски в общественных местах и на протяжении процесса лечения, а также вакцинироваться.

В свою очередь, Роспотребнадзор РФ взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом. Профилактика метапневмовируса включает в себя несколько мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения инфекции, добавило ведомство.

