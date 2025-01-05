Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом в Китае

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Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

Ранее в СМИ появилась информация о зафиксированной вспышке этого заболевания в Китае. Увеличение числа заболевших вызывает у местных врачей беспокойство, утверждают журналисты.

По информации ведомства, заболевание может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных болезней.

С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, который был разработан в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, в том числе метапневмовируса. Однако специфического лечения метапневмовирусных инфекций нет, лечение, как правило, направлено на облегчение симптомов, пояснили в Роспотребнадзоре.

Профилактика метапневмовируса включает в себя несколько мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения инфекции. Среди них – регулярное и тщательное мытье рук, избежание тесных контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о новом варианте гриппа, который может за сутки перейти в пневмонию. Это штамм A H1N1.

Особенность вируса в том, что его симптомы похожи на обыкновенную простуду. Врачи призвали не заниматься самолечением и при недомогании обращаться за помощью к специалистам.