Роспотребнадзор зафиксировал рост активности ОРВИ в России

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Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) фиксируется на территории России, однако такая ситуация характерна для текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в стране доминирует вирус А(H1N1)2009, который вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям. Грипп способен в течение суток прогрессировать и приводить к летальным исходам.

Роспотребнадзор уточнил, что самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.

В ведомстве посоветовали избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, сохранять чистоту в доме и проветривать помещения.

Ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 4,1%. На сегодняшний день привито 58,1% населения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с 16 по 22 декабря было привито 58,1% населения.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России является стабильной.

