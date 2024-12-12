Попова назвала стабильной ситуацию по заболеваемости гриппом и ковидом в России

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Ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России является стабильной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

"Мы видим небольшой рост зарегистрированный, мы предполагаем, что часть людей болеет, не обращаясь за медицинской помощью", – передает ее слова ТАСС.

Ранее в Москве зафиксировали незначительное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время эпидемиологическая ситуация в городе соответствует эпидсезону, указали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Кроме того, с 2 по 8 декабря в РФ увеличился показатель заболеваемости COVID-19 на 7,9%. Увеличение числа заболевших наблюдается в 64 российских регионах.