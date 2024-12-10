Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве зафиксировано незначительное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора на сайте.

По данным ведомства, на 49-й неделе текущего года эпидемиологическая ситуация в городе соответствует эпидсезону. В сравнении с прошлой неделей отмечен небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (55,4%), объяснили в Роспотребнадзоре. В данный момент в Москве сделали прививку свыше 7,53 миллиона человек.

Тем временем в России с 2 по 8 декабря показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 7,9%. Заболеваемость составила 23,16 на 100 тысяч человек. Увеличение числа заболевших наблюдается в 64 российских регионах. В 26 из них рост заболеваемости более значительный, чем в среднем по стране.