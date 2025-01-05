Вспышка метапневмовируса выявлена в Китае

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Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса в стране. Так, результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах в конце декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус и риновирус, сообщается на сайте ведомства.

Согласно исследованию, в данный момент в КНР активно распространяются острые респираторные инфекционные заболевания. В частности, серьезно выросла заболеваемость метапневмовирусом среди детей и подростков до 14 лет в северных провинциях.

Симптомы метапневмовируса схожи с проявлениями обычной простуды и гриппа. Как правило, заболевание протекает в более легкой форме, однако может привести к серьезным осложнениям и даже пневмонии, особенно у пожилых людей, младенцев и людей с ослабленной иммунной системой.

Китайские врачи посоветовали соблюдать правила гигиены и здоровый образ жизни, носить маски в общественных местах и на протяжении процесса лечения, а также вакцинироваться.

Ранее мутация птичьего гриппа была обнаружена у тяжело больного пациента в США. В ходе исследования медики обнаружили редкие изменения в структуре гена гемагглютинина в образце. Эти изменения не были зафиксированы в последовательностях вирусов, выделенных из образцов домашней птицы, собранных в районе проживания пациента.

В середине декабря правительство Руанды объявило о завершении вспышки вируса Марбург в стране. С середины сентября 2024 года, когда произошла вспышка данного заболевания в стране, было зарегистрировано 66 случаев заболевания, из которых 15 завершились летальным исходом.