CDC: мутация птичьего гриппа обнаружена у пациента в США

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Мутация птичьего гриппа была обнаружена у тяжело больного пациента в США. Об этом сообщает сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

У пациента из штата Луизиана, который заразился вирусом птичьего гриппа, во время госпитализации были взяты два образца вируса в виде мазков. Затем они были проанализированы с помощью метода секвенирования. Врачи установили, что последовательности вируса в образцах отличаются от других известных.

Также в ходе исследования медики обнаружили редкие изменения в структуре гена гемагглютинина в образце. Эти изменения не были зафиксированы в последовательностях вирусов, выделенных из образцов домашней птицы, собранных в районе проживания пациента.

Угроза для людей из-за вспышки птичьего гриппа остается небольшой, отмечает центр, но случай с мутацией показывает, как важно следить за распространением этой болезни.

Ранее исследователи из американского института Скриппса выявили, что достаточно одной мутации для того, чтобы штамм высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 начал активно передаваться. В случае если это случится в естественной среде, человечеству может грозить новая эпидемия, передает РИА Новости.

Между тем с 16 по 22 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 4,1%. На 51-й неделе 2024 года эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице стабильная. На сегодняшний день привито 58,1% населения.