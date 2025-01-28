Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 12,9% за неделю

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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 12,9% за прошлую неделю по сравнению с позапрошлой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии с преобладанием доли риновирусов.

Кроме того, в период с 20 по 26 января в стране зарегистрировано 8,2 тысячи случаев заболевания COVID-19. Это на 14,8% ниже, чем неделей ранее. В целях профилактики в России закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских сада в 11 субъектах.

Ранее в столичном Депздраве заявили, что в Москве сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу. Групповых очагов и вспышек отдельных видов респираторных вирусов не зафиксировано. Большинство случаев заболеваний проходят в легкой форме и поддаются лечению, пояснили в департаменте.