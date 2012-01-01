Отоларинголог Щекатурова назвала неожиданные причины зуда в носу

Зуд в носу может сигнализировать о хронических заболеваниях, инфекциях или паразитах. Подробнее об этом рассказала врач-отоларинголог Ольга Щекатурова в программе "Доктор 24".

Аллергия и сухой воздух

Нос нередко чешется из-за аллергической реакции, которая проявляется не только отеком, но и зудом. Так происходит, когда микрочастицы попадают на слизистую. К ним относятся пыль, пыльца, бытовые аллергены, парфюмерия или шерсть животных, рассказала Ольга Щекатурова.





Ольга Щекатурова врач-отоларинголог Еще одной причиной зуда в носу может быть сухость слизистой оболочки. Этому способствуют различные факторы, но чаще всего – пересушенный воздух в помещениях.

Улучшить качество воздуха в отопительный сезон поможет увлажнитель, добавила отоларинголог.

Болезни и гормоны

Также зуд может быть вызван медикаментозным ринитом, когда длительное использование сосудосуживающих капель приводит к сухости слизистой.





Ольга Щекатурова врач-отоларинголог Более серьезной причиной зуда могут быть микозы – грибковые инфекции. Они размножаются в полости носа и вызывают сухость. Болезнь легко "подцепить", используя личные вещи других людей, например одежду или полотенца. При этом проблему невозможно устранить с помощью лечебных капель.

Еще одной распространенной причиной зуда в носу являются демодекозы – подкожные клещи, которые присутствуют у 80% населения. Они активизируются при снижении иммунитета, особенно осенью, вызывая сыпь, покраснение кожи, раздражение глаз и носа. В таком случае необходимо обратиться к дерматологу, рассказала врач.

Не стоит исключать и эндокринные перестройки. Гормональные колебания, вызванные стрессом, беременностью или приемом препаратов. Кроме того, такое состояние может сопровождаться выпадением волос и изменением массы тела, заключила Щекатурова.