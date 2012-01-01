Гастроэнтеролог Карпенко назвал причины развития жирового гепатоза печени

Жировая болезнь печени часто возникает из-за неправильного образа жизни. Подробнее об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко в программе "Доктор 24".

Как возникает патология

Жировой гепатоз, или стеатоз печени, – это состояние, связанное с накоплением жира в клетках пищеварительного органа, что приводит к его дисфункции, рассказал Дмитрий Карпенко.

Часто жировой гепатоз развивается бессимптомно, но на более поздних стадиях появляются тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, общая слабость и утомляемость. В запущенных случаях возникают желтушность, тошнота, горечь во рту и неприятный запах. При этом распознать патологию можно только с помощью УЗИ.





Дмитрий Карпенко врач-гастроэнтеролог При прогрессировании заболевания клетки печени повреждаются, что называется стеатогепатитом. Это может привести к недостаточности органа, циррозу, сердечно-сосудистым болезням, развитию сахарного диабета второго типа и даже раку печени.

Факторы риска

Болезнь печени возникает из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и перееданий. Накопление жира в области живота, то есть абдоминальное ожирение, резко увеличивает вероятность развития патологии.

Также существует мнение, что жировой гепатоз начал возникать чаще с появлением COVID-19: во времена локдауна люди были ограничены в передвижениях и изолированы дома, часто переедали, употребляя вредную еду. В том числе поэтому сейчас во всем мире наблюдается рост распространенности жирового гепатоза, заключил Карпенко.