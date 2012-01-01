Врач Красильникова развеяла мифы о ветрянке

Вокруг ветрянки появилось много мифов и методов "профилактики", которые могут значительно навредить здоровью. О них подробно рассказала в программе "Доктор 24" начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента РФ Екатерина Красильникова.

"Ветряночные вечеринки"

Ветряная оспа – вирусное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно сопровождается сыпью на коже и слизистых оболочках, рассказала Екатерина Красильникова.

Сегодня родители устраивают "ветряночные вечеринки", чтобы ребенок сразу переболел и не страдал от осложнений заболевания, будучи взрослым.





Екатерина Красильникова начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента РФ Я как врач-инфекционист могу сказать, что единственный надежный способ перенести заболевание в легкой форме или не заразиться вовсе – это вакцинация.

"Ветряночные вечеринки" представляют серьезную опасность. Дело в том, что родитель не знает, в каком состоянии находится иммунитет ребенка в данный момент: возможно, он ослаблен, переносит другую инфекцию или пребывает в инкубационном периоде, который вызвал другой патоген. Все факторы приводят к тяжелому течению ветряной оспы, и у детей тоже возникают осложнения. Это могут быть гнойничковые формы ветрянки, отиты, пневмония, а в более тяжелых случаях – менингит или энцефалит.

Врач советует вакцинироваться от ветряной оспы. Однако стоит отметить: это не гарантирует, что человек не заболеет. Прививка снижает вероятность заболевания и развития ее тяжелых форм, объяснила врач.

Инсульт и отказ от зеленки

Также сегодня считается, что зеленка может скрыть гнойничковую сыпь, поэтому использовать ее не стоит. На самом деле раствор помогает отслеживать состояние болезни, "помечая" язвочки.





Екатерина Красильникова начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента РФ Мы рекомендуем использовать болтушки с содержанием цинка, так как они хорошо помогают при ветряной оспе, подсушивая высыпания.

Также сложилось мнение, что ветрянка повышает риск развития инсульта, в том числе у детей. Однако врач уверяет: это крайне редкие осложнения.

Что касается взрослых, то они болеют тяжело, но на состоянии сердца это не отражается. У них болезнь сопровождается выраженной интоксикацией, высокой температурой и обильной сыпью, заключила Красильникова.