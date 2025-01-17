Депздрав Москвы заявил о стабильной ситуации с ОРВИ и гриппом

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В Москве сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, соответствующая текущему сезону, заявили в пресс-службе столичного Депздрава.

"Каких-либо групповых очагов и вспышек отдельных видов респираторных вирусов не отмечается", – отметили в департаменте.

В статистике заболеваемости в Москве преобладают в основном риновирусы. Большая часть случаев заболеваний, вызванных респираторными инфекциями, проходит в легкой форме и легко поддается лечению.

Представители столичного департамента напомнили, что избежать осложнений и тяжелых форм поможет своевременное обращение к врачу.

"Сейчас заболеваемость не превышает средних многолетних показателей за последние 5 лет", – указал замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в беседе с РИА Новости.



Специалист объяснил, что во время новогодних праздников традиционно резко снижается регистрация заболеваемости ОРВИ, так как дети не ходят в сады и школы, а взрослые не ходят на работу.

Поэтому любое отклонение от низких цифр выглядит как тренд к росту, но на самом деле его нет, уверен Горелов. В России в текущем году уже зафиксированы единичные случаи гриппа, в основном свиного (Н1N1). Серьезные осложнения обычно возникают у детей раннего возраста и пожилых лиц старше 65 лет, добавил эксперт.

"Успешно завершена кампания вакцинации против гриппа: привито более 82 миллионов человек, (поэтому. – Прим. ред.) ожидать существенного подъема заболеваемости гриппом не приходится", – заключил академик РАН.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост числа случаев ОРВИ на 31,9%. Кроме того, заболеваемость коронавирусом также увеличилась на 7,9%. В 22 регионах России этот показатель оказался выше среднего по стране.

