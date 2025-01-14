Заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 7,9% за неделю

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась в России на 7,9% по прошествии недели, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, показатель заболеваемости вирусом на 100 тысяч населения составил 6,42. Рост уровня заболеваемости был зафиксирован на территории 60 российских субъектов. При этом в 22 регионах он оказался выше среднего показателя по стране.

По прошествии семи дней в России госпитализировали 1 068 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Это число на 10% превышает итоги предыдущей недели. Так, число госпитализаций возросло в 33 субъектах России. Показатель превысил средний уровень на территории 19 российских регионов.

При этом за неделю от коронавируса смогли выздороветь 14 272 человека. Однако это число оказалось на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались по итогам семи дней 37 человек, резюмировали в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент у коронавируса нет мутаций, которые могли бы нанести значимый вред человеку, сообщила ранее глава ведомства Анна Попова. Тем не менее Россия продолжает вести постоянную работу по борьбе с коронавирусами разных подтипов. Сейчас заболевание находится в ряду примерно 250 других респираторных вирусов.