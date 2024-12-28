Роспотребнадзор заявил, что у COVID-19 нет мутаций, которые могут нанести значимый вред

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У коронавируса сейчас нет мутаций, которые могли бы нанести значимый вред человеку, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Сегодня мы распознаем сам возбудитель коронавируса и изменения в нем в режиме онлайн", – объяснила она.

Россия продолжает вести постоянную работу по борьбе с коронавирусами разных подтипов. По версии главы ведомства, сейчас заболевание находится в ряду примерно 250 других респираторных вирусов. Тем не менее легкомысленно относиться к угрозе нельзя, заключила Попова.

Ранее врачи рассказали, что болезнь, которую называют легкой формой COVID-19, проявляется внезапно. Ее симптомы: сильная усталость, боли в мышцах и головная боль.

Однако те, кто уже перенес заболевание, говорят, что не испытывали других характерных для простуды симптомов, таких как заложенность носа или боль в горле. Температура не поднималась выше 37,5 градуса. Болезнь способна на несколько дней выбить человека из привычного ритма жизни. Отступает она так же внезапно, как и появляется.

Тем временем ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос".

