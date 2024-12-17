Более 4 тыс случаев заболевания COVID-19 выявлено в Москве за неделю

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В Москве за прошедшую неделю зафиксировали 4 930 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Так, за неделю в больницу попал 231 человек, выздоровели 5 193 пациента. Кроме того, за неделю от болезни скончались 13 человек.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 4,1%. Специалисты зарегистрировали более 32,5 тысячи случаев.

Ведомство добавило, что доминирующей остается линия JN.1, ее сублинии KS.1, JN.1.16.1.

Ранее ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос". Принцип работы прибора основан на детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух. Усовершенствованная конструкция блока учитывает влияние внешней атмосферы на регистрируемые отклики.

