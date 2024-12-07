ТАСС: вакцина для профилактики ковида "Гам-VLP-мультивак" может выйти в оборот в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая российская вакцина, предназначенная для профилактики коронавируса, "Гам-VLP-мультивак" может выйти в гражданский оборот в инъекционной и назальной формах уже в 2025 году, рассказала в беседе с ТАСС разработчик вакцины, глава отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

По ее словам, в рамках исследований вакцина продемонстрировала свою эффективность и благоприятный профиль безопасности. Ученые также не зафиксировали какх-либо значительных нежелательных явлений. Эта вакцина оказалось безопасной и эфеективной, подчеркнула собеседница агентства.

Гребенникова обратила внимание, что производство этого препарата необходимо раширить, поскольку на данный момент она остается не слишком широким.

При этом документы для регистрации назальной формы новой вакцины планируется подать в российский Минздрав уже в декабре. Предполагается, что получить регистрационное удостоверение Центр имени Гамалеи сможет уже в начале 2025 года.

В настоящий период ученые проводят третью фазу клинических исследований обеих форм вакцины. По словам Гребенниковой, она уже близка к своему завершению.

"Как мы знаем, на коронавирусные вакцины по результатам I-II фазы можно подавать досье. Мы можем получать параллельно регистрационное удостоверение, но оно у нас как бы временное. И как только у нас III фаза закончится, это будет в следующем году, то оно перетечет в постоянное", – резюмировала она.

О том, что Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину от коронавируса, стало известно 6 декабря. Вакцина получена биотехническим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Подобные вакцины являются рекомбинантными препаратами нового поколения, которые обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов.