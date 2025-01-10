Инфекционист Никифоров опроверг летальность метапневмовируса в 43%

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Информация о летальности в 43% от метапневмовируса не соответствует действительности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимира Никифорова.

На самом деле, как он утверждает, летальность от метапневмовируса находится на низком уровне. По его словам, если бы она была на уровне 43%, то в стране был бы объявлен карантин. Эксперт напомнил, что современная чума дает 7% летальности, а COVID-19 – 2–3%. Около 50% летальности дает только лихорадка Эбола, добавил Никифоров.

Врач также считает, что вспышка метапневмовируса не является катастрофической, так как инфекция была детально описана еще в 2001 году в Голландии. Инфекционист подчеркнул, что это заболевание, как и любое другое, иногда дает подъемы.

При этом он указал на то, что симптомы метапневмовируса почти не отличаются от иных вирусов, вызывающих ОРВИ, и лечатся так же.

"Диагноз "метапневмовирус" можно поставить только лабораторно", – подытожил Никифоров.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая 5 января сообщило о вспышке метапневмовируса в стране. Результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах в конце декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус и риновирус.

В свою очередь, Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом. Профилактика включает в себя несколько мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения инфекции.

