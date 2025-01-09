Эксперт Роспотребнадзора Горелов: метапневмовирус фиксируется в России ежегодно

Фото: depositphotos/peshkova

Метапневмовирус фиксируется в стране каждый год и по симптомам похож на респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"На самом деле ничего удивительного нет, что часто отмечается подъем заболеваемости, так как отмечается периодичность смены вирусов, на смену риновирусам могут приходить парагрипп и метапневмовирус", – объяснил он.

Академик РАН подчеркнул, что Роспотребнадзор создал систему, которая помогает своевременно выявлять данную инфекцию. При этом, как он утверждает, специфического лечения метапневмовируса пока не существует, поэтому врачи рекомендуют употреблять противовирусные препараты.

В качестве профилактики Горелов посоветовал избегать места скопления людей или носить маску, соблюдать правила гигиены, промывать нос, проветривать помещения, чаще гулять на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.

Несколько дней назад, 5 января, Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса в стране. Результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах в конце декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус и риновирус.

В свою очередь, Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом. Профилактика включает в себя несколько мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения инфекции.

