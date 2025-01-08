Минпросвещения РФ не планирует вводить ограничения в школах из-за метапневмовируса

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует вводить ограничения в российских школах из-за метапневмовируса. Его комментарий приводит пресс-служба министерства просвещения РФ.

Он указал на то, что система образования в России функционирует в штатном режиме.

"В настоящее время обращений, связанных с распространением метапневмовируса на территории РФ, от участников образовательного процесса не поступало", – сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Кравцова, министерство каждый день проводит мониторинг. Как он утверждает, ситуация находится под контролем.

5 января управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса в стране. Результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах в конце декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус и риновирус.

В связи с этим китайские врачи посоветовали соблюдать правила гигиены и здоровый образ жизни, носить маски в общественных местах и на протяжении процесса лечения, а также вакцинироваться.

В свою очередь, Роспотребнадзор РФ взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом. Профилактика метапневмовируса включает в себя несколько мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения инфекции, добавило ведомство.

