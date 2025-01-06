Главный инфекционист Украины сообщила о вспышке метапневмовируса

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Президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов Ольга Голубовская предупредила, что с начала года в стране начал распространяться метапневмовирус. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, на Украине уже зарегистрировано 13 случаев метапневмовируса. Однако, как она утверждает, на самом деле их намного больше.

Голубовская добавила, что из-за данной инфекции у людей всех возрастов могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей. В риске, по ее словам, находятся дети, пенсионеры и люди с ослабленным иммунитетом.

5 января управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса в стране. Результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах в конце декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус и риновирус.

В связи с этим китайские врачи посоветовали соблюдать правила гигиены и здоровый образ жизни, носить маски в общественных местах и на протяжении процесса лечения, а также вакцинироваться.

В свою очередь, Роспотребнадзор РФ взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом. Профилактика метапневмовируса включает в себя несколько мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения инфекции, добавило ведомство.

