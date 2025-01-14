Число случаев ОРВИ и гриппа в РФ выросло на 31,9% за неделю

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Число случаев ОРВИ и гриппа в России увеличилось на 31,9% за неделю, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

По данным ведомства, превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 45 регионах страны. Также выросло количество госпитализаций больных острыми вирусными инфекциями: за прошедшую неделю в медучреждения доставили на 23% больше заболевших. При этом в 43 российских регионах число госпитализированных увеличилось на 30% и более, пояснили в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в России на 7,9% также выросла заболеваемость COVID-19. Рост уровня заболеваемости наблюдается в 60 российских субъектах. В 22 регионах он оказался выше среднего показателя по стране.

Всего за указанный период в РФ госпитализировали 1 068 человек с диагностированным коронавирусом, что на 10% выше итогов предыдущей недели.