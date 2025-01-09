Академик РАН Онищенко: число заболевших метапневмовирусом увеличится в 20-х числах января

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Подъем заболеваемости метапневмовирусом в России ожидается в 20-х числах января, однако в этом ничего страшного нет. Об этом заявил в беседе с Москвой 24 заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Это заявление профессор сделал на фоне роста заболеваемости на курортах Индии и Китая, где уже зафиксированы случаи метапневмовируса. При этом эксперт рассказал, насколько опасен этот вирус.

"Некорректно ставить, насколько он (вирус. – Прим. ред.) опасен. Типичная респираторная инфекция имеет свои клинические особенности. Может быть, чуть больше процент заболевших имеет более тяжелое течение, и, конечно, здесь играет возрастной фактор – дети и старшее поколение", – сказал академик РАН.

По словам специалиста, вирус существует не только в Китае, он есть и в РФ, особенно в регионах, которые граничат с этой страной.

Однако Онищенко заявил, что в РФ начали поздно говорить о метапневмовирусе. Он отметил, что в Китае вирус вышел на 2-е место в 52-ю неделю 2024 года, то есть заболеваемость им начала подниматься.

"И удельный вес этого вируса начал возрастать в общей картине респираторных вирусов, которые циркулируют (в РФ. – Прим. ред.), наверное, с 50-й недели (прошедшего года. – Прим. ред.)", – заявил профессор.

Также Онищенко рассказал о симптомах метапневмовируса. Он подчеркнул, что это заболевание сопровождается более выраженной температурой, заложенностью носа. При этом без лабораторного подтверждения ни один врач не скажет с 100-процентной уверенностью, что человек болен метапневмовирусом.

"Против этого вируса нет вакцины, хотя сделать ее труда большого не составит, просто в этом не было эпидемиологической необходимости", – подчеркнул академик.

При этом профессор отметил, что заболеваемость ОРВИ в РФ за последнюю неделю снизилась на 50%. Он это объяснил тем, что граждане целую декаду практически не работали. Кроме того, подчеркнул Онищенко, текущая рабочая неделя является самой короткой в этом году.

Между тем в РФ наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, гриппу и коронавирусу. Этого удалось достичь благодаря вакцинации 70 миллионов граждан, которые поставили прививку от гриппа.

