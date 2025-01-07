Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 50,4%

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Заболеваемость ОРВИ в России за неделю снизилась на 50,4%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Всего за первую неделю 2025 года выявили 307 900 случаев заражения, что вполовину меньше аналогичного показателя последней недели 2024 года. 18,7% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

За этот же период в России зарегистрировано 8 700 случаев выявления случаев заболевания коронавирусом, что на 60,7% ниже предыдущей недели.

Ранее, в самом начале года, в стране фиксировали рост заболевших ОРВИ, что объяснялось сезонностью. В РФ доминирует вирус А(H1N1)2009, который вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям. Грипп способен в течение суток прогрессировать и приводить к летальным исходам.

