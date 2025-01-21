Дерматолог Филева: поцелуи с бородатым мужчиной могут вызвать кожные инфекции

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Обильная растительность на лице зачастую становится средой для размножения вредоносных микроорганизмов. Поэтому поцелуй с бородатым партнером может привести к раздражению кожи и развитию инфекции импетиго, рассказала врач-дерматолог Александра Филатова.

Импетиго является распространенной кожной инфекцией, которую вызывают такие бактерии, как стрептококки и стафилококки, пояснила врач.

"Проникая в кожный покров или волосяной фолликул, они вызывают воспаление. На поверхности кожи начинают образовываться пятна с поверхностными пузырями, наполненными серозной жидкостью или гноем", – отметила медик в беседе с Life.ru.

Упомянутые бактерии живут на коже каждого человека, предупредила Филатова. Проникнуть через защитный барьер им может помешать устойчивый иммунитет, а также отсутствие раздражений или микротрещин. Однако риск импетиго возрастает при несоблюдении правил личной гигиены либо хронических заболеваниях.

Дерматолог указала, что даже тщательный уход за бородой не гарантирует, что в ней не будут скапливаться опасные микроорганизмы. Если не лечить импетиго, инфекция может поразить лимфоузлы, подкожную клетчатку и даже костную ткань, уточнила она. В борьбе с ней используют антибактериальные и антисептические мази, кремы и растворы.

"Если это не помогает, назначают комплексное лечение – курс антибиотиков широкого спектра действия в виде таблеток или инъекций", – резюмировала Филатова.

Ранее россиянам назвали неожиданные эффекты от поцелуев. По словам психолога Екатерины Игониной, они снижают стресс и повышают самооценку. Поцелуй с любимым человеком способен подарить ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории.

Вместе с тем наибольшее влияние на эмоциональную сферу оказывают поцелуи не только любимых людей, но и родителей, детей, так как через них члены семьи получают материнскую и отцовскую любовь, ласку, ощущение заботы и внимания, указала эксперт.