Психолог рассказала про неожиданные эффекты от поцелуев

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Поцелуи снижают стресс и повышают самооценку. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, поцелуй с любимым человеком способен подарить самые разнообразные чувства. Например, ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории. "Такое эмоциональное разнообразие улучшает настроение, снижает интенсивность негативных переживаний и позитивно сказывается на самооценке", – отметила эксперт.

Поцелуи положительно влияют не только на ментальное, но и на физическое состояние человека в целом.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Поцелуи – процесс приятный. Все, что доставляет нам удовольствие, способствует выработке так называемых гормонов радости и счастья. Они положительно влияют на наше психоэмоциональное состояние и снижают уровень стресса. Чем ниже стресс, тем лучше наше общее самочувствие.

Наибольшее влияние на эмоциональную сферу оказывают поцелуи не только любимых людей, но и родителей, детей. "От родителей дети с поцелуем получают материнскую и отцовскую любовь, ласку, ощущение заботы и внимания. Также чувство защищенности, что чрезвычайно важно для гармоничного развития личности ребенка", – подчеркнула Игонина.

Дружеский поцелуй, помимо формального приветствия, может символизировать симпатию, доброжелательность и преданность. Он дарит удовлетворенность от общения с человеком, укрепляет межличностные отношения. Специалист посоветовала проявлять искренность в моменты приветственных поцелуев.

"Также необходимо помнить, что даже если вы очень дружелюбный и радушный человек, готовый расцеловать всех и каждого, важно соблюдать личные границы. Далеко не всем комфортен такой вид взаимодействия, он может восприниматься негативно", – заключила психолог.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал о воздействии объятий на организм. По словам эксперта, в такие моменты в теле вырабатываются гормоны счастья, в результате чего у человека уменьшается спазм капилляров. Как следствие, в органы и ткани увеличивается поступление артериальной крови. Вместе с тем происходит усиление кислородного снабжения и питания полезными веществами. Все это снижает риск появления разных недугов, среди которых и гипертония.

