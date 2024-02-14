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14 февраля, 08:00

Общество

Психолог рассказала про неожиданные эффекты от поцелуев

Фото: depositphotos/pressmaster

Поцелуи снижают стресс и повышают самооценку. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, поцелуй с любимым человеком способен подарить самые разнообразные чувства. Например, ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории. "Такое эмоциональное разнообразие улучшает настроение, снижает интенсивность негативных переживаний и позитивно сказывается на самооценке", – отметила эксперт.

Поцелуи положительно влияют не только на ментальное, но и на физическое состояние человека в целом.

Поцелуи – процесс приятный. Все, что доставляет нам удовольствие, способствует выработке так называемых гормонов радости и счастья. Они положительно влияют на наше психоэмоциональное состояние и снижают уровень стресса. Чем ниже стресс, тем лучше наше общее самочувствие.
Екатерина Игонина
специалист Московской службы психологической помощи населению

Наибольшее влияние на эмоциональную сферу оказывают поцелуи не только любимых людей, но и родителей, детей. "От родителей дети с поцелуем получают материнскую и отцовскую любовь, ласку, ощущение заботы и внимания. Также чувство защищенности, что чрезвычайно важно для гармоничного развития личности ребенка", – подчеркнула Игонина.

Дружеский поцелуй, помимо формального приветствия, может символизировать симпатию, доброжелательность и преданность. Он дарит удовлетворенность от общения с человеком, укрепляет межличностные отношения. Специалист посоветовала проявлять искренность в моменты приветственных поцелуев.

"Также необходимо помнить, что даже если вы очень дружелюбный и радушный человек, готовый расцеловать всех и каждого, важно соблюдать личные границы. Далеко не всем комфортен такой вид взаимодействия, он может восприниматься негативно", – заключила психолог.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал о воздействии объятий на организм. По словам эксперта, в такие моменты в теле вырабатываются гормоны счастья, в результате чего у человека уменьшается спазм капилляров. Как следствие, в органы и ткани увеличивается поступление артериальной крови. Вместе с тем происходит усиление кислородного снабжения и питания полезными веществами. Все это снижает риск появления разных недугов, среди которых и гипертония.

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