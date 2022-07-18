Кардиолог рассказал о пользе объятий для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во время объятий вырабатываются гормоны счастья, уменьшается спазм капилляров, что способствует выходу шлаков из организма и уменьшению риска развития гипертонии, сообщил Ura.ru сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.
"Объятия или прикосновения – это величайшая сила. Вырабатываются эндорфин и окситоцин. Это повышает степень доверия к тому, с кем обнимаешься, если этот человек как минимум тебе приятен", – пояснил эксперт.
Он также уточнил, что при объятиях снижается чувство тревожности и появляется ощущение удовлетворения. Кроме того, вырабатываются серотонин и дофамин – гормоны покоя и уравновешенного состояния.
"Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами", – отметил врач.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Ирина Седова рассказала о пользе смеха. По ее словам, у смеха много полезных свойств. В частности, он способен поднять настроение, стимулируя выработку эндорфинов, восстановить работоспособность за счет повышенного поступления кислорода и даже сблизить людей, поскольку улыбка – один из невербальных способов коммуникации.
В некоторых случаях, уточнила специалист, смех помогает справиться с трудностями: с помощью юмора можно находить креативные решения для сложных ситуаций.
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