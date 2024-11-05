Evolutionary Anthropology: поцелуи могли возникнуть как способ для чистки от паразитов

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Британские ученые выяснили, что поцелуи могли возникнуть как способ поддержания гигиены и чистки от паразитов. Об этом говорится в исследовании профессора Андриано Ламейры из Университета Уорика, опубликованном журналом Evolutionary Anthropology.

Согласно теории исследователя, около семи миллионов лет назад легкое всасывание меха с выпяченными губами было формой ухода за телом для удаления с волосяного покрова паразитов, частичек кожи и мусора. Процесс между предками человека проходил по всему телу и заканчивался контактом рот в рот. Однако в ходе эволюции и уменьшения волосяного покрова чистка от паразитов была короче, но сохранила обязательный поцелуй, уверен Ламейра.

В разговоре с Daily Mail ученый объяснил возникновение процедуры переходом обезьяноподобных предков от перемещения по деревьям к обитанию на земле, на которой также находились различные паразиты. Более привычные поцелуи появились около 2–4 миллионов лет назад, когда шерсть пропала с тела окончательно, указал он.

Профессор не рассказал, когда и почему поцелуи стали романтической практикой. Так, самое раннее изображение поцелуя зафиксировано в месопотамских текстах, созданных около 2500 года до нашей эры, а древние римляне использовали их в сексуальном контексте. По мнению Ламейры, это не могло произойти без превращения поцелуев в общий символ привязанности.

Ранее эксперт Екатерина Игонина заявила, что поцелуи снижают стресс и повышают самооценку. С ее слов, поцелуй с любимым человеком может подарить разнообразные чувства – ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия и эйфории. Это, в свою очередь, улучшает настроение, уточнила она.