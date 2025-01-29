Синоптик Позднякова: снег и похолодание ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег и похолодание в ночные часы до 10 градусов ниже нуля ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

С 3 по 9 февраля дневная температура воздуха составит от 2 до 7 градусов с отрицательным значением, а снег придет в столицу 4 и 5 февраля, во вторник и среду, отметила синоптик.

Тем не менее, обратила внимание Позднякова, среднесуточная температура останется выше климатической нормы, которая для начала февраля должна быть на уровне минус 6–7 градусов.

Между тем синоптик Евгений Тишковец заявил, что двойной исторический максимум температуры будет установлен в Москве в четверг, 30 января. Днем потеплеет и воздух прогреется от 4 до 9 градусов тепла.

Значение превосходит климатическую норму на 15 градусов. Кроме того, температура может обновить или повторить исторический максимум января за всю историю метеонаблюдений.