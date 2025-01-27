Синоптик Шувалов: снег может вернуться в Москву во второй половине февраля

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Снег может вернуться в Москву во второй половине февраля. Возможно, он пролежит до начала марта и будет "продолжительный и не очень большой", рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов Москве 24.

"Но это только предположение, я не выступаю с этим прогнозом", – обратил внимание специалист.

По его словам, снег будет ложиться, а затем сходить, однако задержится ли он на день или неделю, спрогнозировать сложно.

Между тем синоптик Роман Вильфанд считает, что январь в Москве в 2025 году станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Впервые средняя температура за весь месяц будет положительной, уточнили синоптики. До этого момента подобное явление фиксировалось лишь в январе 2020 года. Тогда среднемесячная температура достигла 0 градусов.