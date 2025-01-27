Синоптик Тишковец: в Москве побит температурный рекорд 1914 года

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27 января был побит температурный рекорд 1914 года. Об этом заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров на московской метеостанции ВДНХ поднялись, несмотря на дождь, до плюс 3,5 градусов к 06:00. До этого, как утверждает синоптик, рекордные значения были зафиксированы 27 января 1914 года. Тогда температура воздуха была до плюс 3 градусов.

Тишковец уточнил, что на протяжении всего дня столбик термометра будет расти и достигнет показателя до плюс 4–6 градусов.

"Заключительная неделя января в мегаполисе началась с апрельской погоды, и необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов", – подытожил синоптик.

Январь в Москве в 2025 году станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Впервые средняя температура за весь месяц будет положительной, уточнили синоптики. До этого момента подобное явление фиксировалось лишь в январе 2020 года. Тогда среднемесячная температура достигла 0 градусов.

